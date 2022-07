Matrícula do curso de Libras da Ufam começa na próxima semana

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas, por meio Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg/Ufam) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 20 de julho, o Edital nº19/2022 referente aos procedimentos para Matrícula Institucional dos candidatos aprovados para a Chamada Regular do Processo Seletivo Especial para ingresso no curso de Letras- Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Licenciatura da Ufam, no ano 2022 (PSELIB2022). Os candidatos classificados devem fazer a Matrícula Institucional a partir das 9h do dia 25/07/2022 até às 18h do dia 29/07/2022. A solicitação é feita somente online, por meio do Sistema Ingresso.

O candidato deve ler atentamente sobre toda documentação exigida para cada modalidade de inscrição.

Acesse o edital no link https://sei.ufam.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1215555&id_orgao_publicacao=0