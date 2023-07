Seduc abre inscrições para vagas de estágio em Manaus na próxima semana

Manaus/AM - A Secretaria de Educação e Desporto Escolar (Seduc), vai abrir na próxima segunda-feira (24) inscrições para o 1º Processo Seletivo para Estagiários/2023. As vagas são para os níveis Médio (Ensino Regular ou Educação de Jovens e Adultos), Tecnólogo, Superior e Licenciatura, para mais de 35 áreas abrangendo Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências Biológicas.

O prazo para se inscrever vai até às 23h59min do dia 28 de julho, o edital estará disponível no site da Secretaria de Educação: http://www.educacao.am.gov.br.

Poderão se candidatar todos os estudantes matriculados nas instituições de ensino, a partir do 2° período do curso específico, no segundo semestre de 2023.

Seleção

O processo de seleção será dividido em duas etapas: inscrição on-line e a entrevista e/ou entrega de documentos.

As inscrições serão feitas por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), pelo link ou QrCode onde os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição.

E na etapa de entrevista/entrega de documentos a Coordenação de Estágio, juntamente com o Diretor de Departamento e/ou Supervisor de Estágio, ficará responsável por agendar e entrevistar, individualmente, os candidatos correspondendo a vaga selecionada no momento da inscrição.

Requisitos e Classificação Final

Para estagiários do nível Superior ou Tecnólogo, é necessário que o candidato esteja frequentando o curso, tenha idade mínima de 16 anos, esteja disponível para estagiar em regime de 30 horas semanais (6 horas diárias) e tenha nacionalidade brasileira.

E para os estagiários de nível Regular, Tecnológico e EJA é necessário que o candidato esteja matriculado a partir da 1ª série do Ensino Médio e frequentando efetivamente a escola. É necessário também ser maior de 16 anos, estar disponível para estagiar em regime de 20 horas semanais (4 horas diárias) e ser de nacionalidade brasileira.

O resultado parcial da classificação será publicado no site da Secretaria de Educação, em 10 dias úteis após o término das inscrições. Após a divulgação, os recursos poderão ser solicitados no período de 2 dias úteis.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE) e no site da Secretaria em até 10 dias úteis, após análise dos recursos.