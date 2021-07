Secretário, investigador da PC e servidor estão entre presos de operação em Manaus

Entre os presos está o secretário de Inteligência do Amazonas, Samir Freire, o investigador da Polícia Civil, Jarday Bello e um servidor da secretaria que não teve o nome divulgado. Ele estava com uma arma "fria", no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Manaus/AM - Três já foram presas em Manaus durante a Operação Garimpo Urbano que acontece simultaneamente no Amazonas e no Pará na manhã desta sexta-feira (9).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.