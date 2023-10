Seca transforma lago do Amazonas em estrada e pessoas fazem travessia em motocicletas; vídeo

Agora, os moradores que saem de Alvarães com destino a Tefé precisam pegar mototáxi para conseguir chegar à margem do lago, que dá acesso aos barcos. Já quem viaja de Tefé para Alvarães faz o percurso inverso.

Manaus/AM – A seca que atinge o Amazonas transformou o Lago Tefé, no interior do estado, em uma estrada usada por pedestres e motociclistas. O local foi cenário da morte de 125 botos após a água atingir 40°C na semana passada.

Seca transforma lago em estrada e moradores fazem parte de travessia em motos no AM pic.twitter.com/TkytQtBSTJ

