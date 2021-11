Sebrae inaugura escritório de Humaitá nesta segunda feira

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço, e a diretoria executiva da instituição, liderada pela superintendente Lamissse Said Cavalcanti, inauguram o Escritório do Sebrae de Humaitá na segunda feira, às 11h, na rua Padre José Maria Pena,2684,sala B, no bairro São Pedro.

Trata-se do fortalecimento dos micros e pequenos empresários da região Sul, a de maior potencial do agronegócio amazonense,com milhares de agricultores familiares.

Há nove anos, o Sebrae atua em Humaitá com a analista técnica Glayvien Souza Costa, que registra cerca de dois mil Micros Empreendedores Individuais no período ocupando a terceira posição do Estado.

Mas com perspectivas de avançar para o segundo posto, a partir das novas instalações que estão sendo inauguradas.

Eixo do desenvolvimento regional, Humaitá conta com as BRs 319 e 230 (a Transamazonica) e a hidrovia do rio Madeira, como as forças do escoamento do agronegócio e do impulsionamento das indústrias e do comércio regional, que com os municípios de Manicoré, Lábrea, Boca do Acre e Apuí, na área de cobertura econômica e social, somam um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,726 bilhão e uma população de 219.602.

Vale destacar que as cinco cidades tem 4791 MEIs.

Segundo o presidente Muni Lourenço " o escritório de Humaitá vai impulsionar toda a cadeia produtiva local e criar um padrão de desenvolvimento regional valorizando e economia do Sul do Amazonas".

A diretora superintendente Lamisse Said Cavalcanti destaca "que o município de Humaitá possui grande densidade empresarial,além de um crescente desenvolvimento de sua atividade econômica.Esse é o motivo do Sebrae Amazonas estar expandindo sua atuação no Sul do Estado, posto que continuaremos atendendo todos os municípios circunvizinhos. Estamos muito felizes com mais essa expansão de nossas atividades".