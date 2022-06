Saúde do Amazonas divulga nota de orientação sobre varíola dos macacos

Manaus/AM - As autoridades de saúde do Amazonas divulgaram, nesta sexta-feira (10), uma nota técnica de orientação sobre a varíola dos macacos (Monkeypox). O documento foi publicado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Segundo a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim, apesar do Amazonas não possuir casos registrados da doença, as autoridades de saúde orientam os serviços de assistência com medidas preventivas e controle de disseminação da varíola dos macacos.

Varíola dos macacos - Monkeypox - A varíola dos macacos, também conhecida como varíola símia, é uma doença causada pelo vírus Monkeypox (MPV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado.

A transmissão entre humanos ocorre, principalmente, por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados.

Trabalhadores da saúde, membros da família e outros contratantes são pessoas com maior risco de contaminação, já que a transmissão via gotículas respiratórias, usualmente, requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas.