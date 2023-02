Saúde destaca importância da vacina contra poliomielite no Amazonas

Manaus/AM - Nesta volta às aulas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) reforça, junto a pais e responsáveis, a importância da atualização da caderneta vacinal das crianças contra a poliomielite. A iniciativa visa reduzir os riscos da doença infectocontagiosa, causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus.

A poliomielite pode acometer adultos e crianças, após infecção a partir do contato direto com o vírus presente no esgoto ou secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. Nos casos graves, em que acontecem paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos, mas os músculos respiratórios também podem ser impactados, levando a casos de óbito.

Prevenção e controle

A vacina é o único meio de prevenção contra a poliomielite. O ciclo vacinal consiste na administração de três doses de vacina inativada poliomielite (VIP), aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses.

O Amazonas apresenta cobertura vacinal de 76% contra poliomielite. Desde 2016, as coberturas vacinais contra a doença no estado estão abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.

Casos de poliomielite no Amazonas

Não há registro de poliomielite no Amazonas desde 1989. A erradicação da doença foi uma grande conquista da saúde pública. Antes da eliminação, a paralisia infantil gerava grande medo da população pelas graves consequências causadas numa parcela de pessoas atingidas. Houve grande mobilização da comunidade científica que levou ao desenvolvimento das vacinas que são usadas até a atualidade.

Entretanto, a baixa cobertura vacinal é muito preocupante para a Vigilância em Saúde pois significa uma redução no nível de proteção da população, que dessa forma se torna vulnerável a uma possível reintrodução do poliovírus selvagem no país. É importante destacar também que a população só é considerada protegida caso seja atingida a meta de 95% do público-alvo.