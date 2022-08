Saiba como se prevenir contra vírus da gripe de verão

Manaus/AM - O verão amazônico chegou e com ele surge surge o vírus que causa a gripe de verão. Com as altas temperaturas sentida nos últimos dias e aumento do uso do ar arcondicionado para se refrescar é importante tomar alguns cuidados, pois essa combinação diminui a umidade do ar, podendo causar o ressecamento da camada protetora de muco do nariz, deixando o organismo muito vulnerável a infecções respiratórias. Por isso, profissional de saúde da Hapvida orienta como se prevenir contra a gripe nesta época.



A gripe é uma doença que pode se propagar tanto durante a época do frio devido a aglomeração de pessoas em locais fechados como no verão aumentando o mal-estar causado pelos sintomas da doença como a febre, tosse, espirros, obstrução nasal, dores na garganta e na cabeça.



A médica infectologista do sistema Hapvida, Silvia Fonseca, explica que o vírus da gripe é um patógeno da categoria Influenza e a sua propagação ocorre, principalmente, através da saliva, ou seja, quando a pessoa tosse, espirra ou toque objetos. “Com a liberação do patógeno no ar e nos objetos que utiliza, o vírus acaba contaminando as pessoas ao redor, resultando assim a gripe”, afirmou.



As mudanças bruscas de temperatura, a exposição prolongada ao sol desidratando o organismo pode afetar diretamente o sistema imunológico das pessoas, deixando assim mais suscetíveis a doenças.



É importante manter uma alimentação equilibrada, dando preferência a alimentos ricos em vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico. Hidratar o organismo também é essencial, por meio do consumo de água, sucos naturais, água de coco, chás e sopas leves.



Reforçar o sistema imunológico com uma alimentação rica em vitamina C como o consumo de acerola, laranja, brócolis e pimentão contribuem para a prevenção à gripe. Lembrando que mesmo em ambientes amparados pelo ar condicionado o consumo de água deve estar elevado. “Água de coco, sucos naturais, frutas como a melancia e a laranja ajudam nesse processo”, conclui Silvia.

