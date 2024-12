Rua Marciano Armond é parcialmente interditada por causa de vazamento em tubulação

Uma cratera foi aberta pela Águas de Manaus na rua, durante a tentativa de conserto, mas até o momento, nada foi resolvido e água segue jorrando no local. Ao menos três bairros estão sem água por conta do problema, são eles: São Francisco, Petrópolis e Praça 14.

Manaus/AM - A rua Marciano Armond, no Centro, está parcialmente interditada na manhã desta segunda-feira (16), por conta de uma obra emergencial que é realizada no local.

