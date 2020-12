Rodoviários anunciam paralisação geral nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo e Urbano Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana, informou que na próxima segunda-feira (21), haverá paralisação geral de ônibus em Manaus.

Segundo a nota do sindicato, não foi possível um acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e partir das 00h01 de segunda, as atividades são suspensas.

Hoje pela manhã, algumas linhas não saíram das garagens da empresa.