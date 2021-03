Roberto Cidade verifica aplicação de recursos em hospitais do Amazonas

Em Manicoré, o parlamentar vai para a Câmara de vereadores. No local, ele vai ser recebido pelo Presidente do legislativo municipal, vereador Markson Barbosa, a vice-presidente vereadora Adriene Cidade e o prefeito Lúcio Flávio (PSD). Depois, todos seguem para o Hospital Regional e ao Porto da cidade.

Manaus/AM - Os municípios de Humaitá e Manicoré recebem a visita do Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), nesta sexta-feira, 5. Roberto Cidade destinou emendas parlamentares no valor total de R$ 2,5 milhões aos municípios, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e vai verificar in loco a aplicação dos recursos.

