Roberto Cidade ganha apoio de Péricles para presidência da Aleam

“E aí pessoal, tô aqui pra declarar meu apoio ao meu amigo deputado Roberto Cidade pelo reconhecimento do seu trabalho ao longo da sua gestão como presidente da Casa, pelo reconhecimento da população a ele que deu uma votação recorde aqui no Estado do Amazonas, por todo o trabalho que ele vem executando aqui no nosso Estado. Então, meu amigo Roberto, você tem meu apoio para mais uma gestão como Presidente da Assembleia Legislativa, não só meu, mas acredito que todos os deputados, inclusive os novatos no nosso amigo Roberto Cidade”, declarou o deputado Péricles.

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual reeleito Roberto Cidade (União), recebeu mais uma demonstração de apoio à reeleição para se manter no cargo a partir de 2023. A nova declaração foi o deputado reeleito Péricles Nascimento (PL).

