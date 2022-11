Construção de poços e reservatórios de água em Manicoré custará mais de R$ 1,3 milhão

Manaus/AM - A construção do sistema de abastecimento de água com reservatório elevado de concreto nas comunidades rurais de Cachoeirinha e Barro Alto no município de Manicoré, vai custar aos cofres públicos o valor de R$ 1,3 milhão.

Cada reservatório elevado de concreto terá 50m³ e poço tubular com 8x80,00m e a obra total custará no total R$ 1.314.286,06 (Hum Milhão, Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Seis Centavos), conforme a publicação no Diário Oficial dos Municípios desta terça-feira (8).

O prefeito Lúcio Flávio do Rosário é quem assina a homologação da obra, que ficará a cargo da empresa HP Construção e Perfuração de Poços serviços de engenharia, contratada sob regime de empreitada por preço global.