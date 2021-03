Rio Preto da Eva recebe concentradores de oxigênio para pacientes com covid

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) entregou, nesta terça-feira (23), sete concentradores de oxigênio para o município de Rio Preto da Eva. Os equipamentos foram doados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e irão auxiliar na assistência à saúde geral e no tratamento de pacientes com Covid-19 do município.

“Ainda não temos previsão de instalação de usina em Rio Preto da Eva, que é um município muito próximo da capital e com acesso terrestre e fácil logística, mandamos esses sete concentradores para apoiar no atendimento do hospital. Isso vai ajudar na diminuição do consumo do gás oxigênio em cilindros e no tratamento dos pacientes com Covid-19”, declarou o secretário executivo de assistência do interior (SEAI) da SES-AM, Cássio Espírito Santo.

Doações

O Unicef doou à SES-AM 50 concentrados de oxigênio que foram distribuídos para os municípios do Estado do Amazonas.

"Essa atitude é uma das muitas que desenvolvemos desde o começo da pandemia no Amazonas e pelo Brasil. Confirmamos, por meio dessa ação, nosso compromisso de apoiar o Amazonas, tanto na capital como nos municípios, no enfrentamento dessa crise e assegurando a garantia da saúde e dos direitos de crianças, adolescentes e suas famílias, principalmente as mais vulneráveis”, afirmou a chefe do escritório do Unicef em Manaus, Debora Nandja.

Conforme o secretário da SEAI, o Estado do Amazonas recebeu também a doação de 30 concentrados da Opas. “Fizemos um planejamento para a distribuição desses equipamentos. Diversos municípios acabaram recebendo de acordo com a necessidade e a peculiaridade de cada um. Em municípios que não tinham usina e inúmeras dificuldades fomos alocando. E ficamos com a reserva técnica de sete concentrados que foram enviados a Rio Preto da Eva”, explicou.

O Amazonas possui 37 usinas de oxigênio hospitalar em funcionamento, com a produção diária de 15.864 metros cúbicos de oxigênio, abrangendo 20 municípios do estado, incluindo a capital.