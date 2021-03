Manaus registra queda no número de chamados por leitos de UTI-Covid

Manaus/AM - O Amazonas zerou o número de chamados de transferência de pacientes com Covid-19 para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na rede pública de Manaus. Pelo segundo dia consecutivo, o Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) apontou, na segunda-feira (22), 11 chamados para UTI-Covid do interior e zero para Manaus. Nesta terça-feira (23) o boletim registrou apenas 7 chamados do interior e nenhum da cidade.

A taxa de ocupação de UTI na rede pública para Covid-19 é de 75,89%. Com as taxas de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) disponibilizou, desde o dia 16 de março, 72 leitos para os estados de Rondônia e do Acre – 18 de UTI e 54 leitos clínicos