Rio Negro em Manaus atingiu cota de inundação severa

Durante a cheia história do Rio Negro em 2012, o nível chegou a 29,96. Nesta sexta (30), o rio chegou a 29, 03. De acordo com o Serviço Geológico, a previsão é que a cheia chegue a 30,35. Pelo menos 15 bairros e 5 mil famílias estão sendo monitoradas pela Defesa Civil.

Os municípios de Manacapuru e Itacoatiara também já alcançaram a cota. O Rio Solimões está em 19,9m , 30cm acima da cota de inundação severa, e o Rio Amazonas está 14,6m, 40cm acima. Os rios continuam subindo em velocidade acima do normal. Vale lembrar que de acordo com o Climatempo, a previsão é de mais chuvas na região Norte nas primeiras semanas de maio.

