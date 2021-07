Ribeirinhos são vacinados contra covid dentro de canoas no Amazonas

Manaus/AM - Para garantir que dezenas de ribeirinhos sejam vacinados contra a covid-19, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial do Cacau Pirêra, em Iranduba, está funcionando, neste sábado (10), desde as 8h, com amplo atendimento até ss 18h, para pessoas com idade a partir de 18 anos.

Para se ter uma ideia, até mesmo canoeiros estão recebendo a vacina dentro da de suas embarcações como uma espécie de “canoa-thur”. Somente nesta unidade, mais de 50 servidores estão envolvidos na vacinação.

Além da UBS Fluvial no Distrito do Cacau Pirêra, a população com idade a partir de 18 anos pode ser atendida, também, na Praça dos Três Poderes, que funciona na modalidade drive-thru, no Centro de Convivência do Idoso Onorina Ribeiro Lopes e no Ginásio Josué Araújo de Almeida, da Escola Isaias Vasconcelos, ambos com atendimento para pedestres.

Para ser vacinada, a pessoa pertencente ao público-alvo da campanha pode comparecer a um dos quatro pontos de vacinação e apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência para a realização do procedimento.