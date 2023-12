Ribeirinhos afetados pela seca ganham sistema móvel de água potável no Amazonas

Segundo o titular da Defesa Civil, essas estações itinerantes estão sendo colocadas em pontos estratégicos, nos quais as comunidades próximas podem podem se abastecer com água potável pronta para beber.

As Etam’s foram instaladas em embarcações e já estão em pleno funcionamento. Elas têm a capacidade de atender até 1.000 pessoas por dia com água potável. Até o momento, os oito municípios beneficiados por essa ação humanitária são: Careiro da Várzea, Uarini, Tefé, Parintins, Japurá, Manaquiri, Manacapuru, Fonte Boa e Autazes, que a partir da instalação, passam a ter acesso contínuo a recursos hídricos de qualidade.

Manaus/AM - Algumas das comunidades ribeirinhas afetadas pela seca severa no Amazonas receberam 9 unidades de Estações de Tratamento de Água Móvel (Etam) do programa "Água Boa". Segundo o Governo do Estado, mais sete estão em processo de montagem.

