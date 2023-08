Revista Forbes aponta Amazonas como melhor lugar do mundo para o ecoturismo

Manaus/AM - O Amazonas foi citado pela Revista Forbes, como o melhor lugar do mundo para o ecoturismo. A informação consta no Índice de Ecoturismo da revista norte-americana, uma das mais conceituadas publicações de economia e negócios do mundo. A publicação cita três reservas ambientais e um parque nacional. O Governo do Amazonas mantém 42 Unidades de Conservação Estaduais, sendo 16 Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS).

De acordo com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), o destaque é resultado do trabalho de promoção, ordenamento e de formatação de produto em Novo Airão (a 115 quilômetros da capital) para consolidar o município como referência no ecoturismo.

A lista da Forbes Advisor confere uma nota de 94,9 ao Complexo de Conservação da Amazônia Central, no Amazonas, muito à frente de países como México (86) e Austrália (84), respectivamente, o segundo e o terceiro colocados na seleção.

“O Amazonas, inclusive, dispõe de 42 Unidades de Conservação Estaduais, sendo 16 RDSs. O turismo é essa economia que alia o desenvolvimento econômico e social com a sustentabilidade, que é um dos pilares da gestão do governador Wilson Lima. Trabalhamos o ecoturismo com comunidades indígenas e ribeirinhas, que valorizam e têm o conhecimento da floresta”, declarou o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

O Complexo de Conservação da Amazônia Central, presente na publicação de julho deste ano, é formado pelo Parque Nacional do Jaú, as reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, e o Parque Nacional Anavilhanas, todos no Amazonas.