Retirada de pulseiras para o Sou Manaus 2025 termina nesta terça-feira





Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informou que a troca de pulseiras para o Sou Manaus Passo a Paço 2025 termina nesta terça-feira (2). O festival é considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil e deve reunir milhares de pessoas no Centro Histórico da capital.

Para retirar a pulseira, é necessário cadastro prévio no site oficial, entrega de 1 quilo de alimento não perecível e apresentação de documento de identidade com foto. Os pontos de troca funcionam em seis locais diferentes, incluindo supermercados, shoppings e a Casa de Praia Zezinho Corrêa.

De acordo com a ManausCult, o festival contará com 17 palcos, mais de 3 mil artistas — sendo 2 mil locais — e 20 atrações nacionais já confirmadas. A expectativa é de que o evento movimente a economia local e gere cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos.

A programação começa nesta terça (2) com atividades voltadas à cultura urbana, gastronomia e moda indígena. Os dias principais serão 5, 6 e 7 de setembro, quando nomes como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma e Paralamas do Sucesso se apresentam nos palcos do Centro Histórico.