Resultado definitivo das provas discursivas para o concurso do TCE-AM é divulgado

Manaus/AM - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta segunda-feira (6), o resultado definitivo das provas discursivas do concurso para o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental e Ministério Público de Contas. Os resultados acontecem após o período de análise dos recursos.

Os resultados podem ser acessados na página do concurso, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21 e no site do Diário Oficial Eletrônico do TCE (DOE), clicando aqui. A previsão da FGV é que o resultado final do concurso público seja divulgado ainda nesta semana. Os aprovados devem ser nomeados até o dia 20 de dezembro.

“Após bastante esforço, estamos chegando na parte final do nosso concurso. É uma grande satisfação saber que fizemos o certame e conseguimos convocar os aprovados apenas meses após as provas, o que evidencia nosso compromisso de renovar os quadros dos servidores públicos da nossa Corte de Contas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Até o momento, 20 candidatos aprovados no concurso já foram empossados e já estão exercendo suas atividades no Tribunal de Contas do Amazonas. Faltam agora apenas mais 20 aprovados tomarem posse - 18 para o cargo de auditoria governamental e dois para o Ministério Público de Contas.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios.

