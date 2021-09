RespirAR atende cerca de mil pessoas acometidas pela Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Um mês após ampliação, Projeto RespirAR atende cerca de mil pessoas acometidas pela Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), órgãos executores do serviço. Em agosto, o Amazonas dobrou o total de pontos de atendimento, aumentou de cinco para dez.



As equipes do projeto já trabalhavam na recuperação de 200 pessoas na reabilitação cardiopulmonar e física, com a ampliação esse número saltou para cerca de mil pessoas atendidas. Nesse período, também houve 1.600 agendamentos de pessoas aptas a receber o encaminhamento para avaliação dos profissionais do RespirAR.



Como acessar o serviço - O paciente é atendido na unidade de saúde básica, de responsabilidade das prefeituras, encaminhado e inserido na Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura); depois recebe autorização da consulta em fisioterapia em uma das unidades do projeto RespirAR; o fisioterapeuta avalia o paciente e prescreve o melhor tratamento; e a unidade executante define agenda e quantidade de sessões.



Locais de atendimento – Os locais de atendimento em fisioterapia são realizados na Policlínica Antônio Aleixo, no bairro colônia Antônio Aleixo, zona leste; na Policlínica Codajás, na Cachoeirinha, zona sul; na Policlínica João dos Santos Braga, no bairro Cidade Nova, zona norte; e na Policlínica Gilberto Mestrinho, no Centro; além dos Centros de Atenção ao Idoso (CAIMI) Ada Viana, na Compensa, zona oeste, e André Araújo, na Cidade Nova.



A Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro, zona centro-oeste; e os Centros de Convivência Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova; do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul; e Magdalena Arce Daou, no bairro de Santo Antônio, zona oeste, também ofertam o atendimento. As atividades incluem caminhada ao ar livre e na esteira, hidroginástica, alongamento e fortalecimento muscular, entre outras.