Mais de 11 mil pessoas deixam Manaus para aproveitar feriadão no interior

Manaus/AM - Manauaras estão aproveitando o feriado prolongado para viajar e desfrutar o período nas cidades do interior do Amazonas.

Somente entre sexta-feira (3) a domingo (5), 11.446 “caíram na estrada” utilizando veículos (ônibus, micro-ônibus, vans) e embarcações.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), responsável pela Operação Viagem Segura Semana da Pátria, 4.076 passageiros deixaram Manaus, no dia 3 de setembro por meio da rodoviária situada no bairro Flores, zona Centro-Sul.

Cerca de 7.370 pessoas preferiram viajar de barco. A maior saída foi anotada no sábado (4), no Porto Público Privatizado de Manaus, no Centro.

Todos os meios de transporte estão sendo fiscalizados pela Arsepam e as ações de fiscalização devem se estender até o dia até a próxima terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil. Nesse intervalo, mais de 18 mil pessoas devem viajar para aproveitar o feriadão.