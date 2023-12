Reportagem do Fantástico ressalta pesquisas da UEA no tratamento contra picadas de cobras

Manaus/AM - O tratamento de acidentes ofídicos na Amazônia realizada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conquistou reconhecimento nacional. Durante reportagem exibida no dia 20 de novembro no programa Fantástico, da TV Globo, a Prof.ª Dra. Jacqueline Sachett, do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da universidade (ProEnSP/UEA), explicou o acidente ofídico ocorrido com Cícero, o paciente analisado.

Ele foi picado por uma jararaca, serpente comum na região. Jacqueline Sachett classificou o acidente como leve, o que permitiu manter a situação sob controle até Cícero conseguir ser analisado por uma equipe médica. "É vital compreender as nuances dos acidentes ofídicos para garantir um tratamento eficaz", enfatizou a professora.

Jacqueline Sachett alerta contra práticas inadequadas, como cortes na perna, torniquetes ou a aplicação de chás sem respaldo científico. "Atualmente, o único tratamento eficaz é, exclusivamente, o uso do antiveneno", ressaltou a especialista, que também é coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica em Envenenamento por Animais da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (Cepclam/FMT-HVD) e faz parte da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

Pesquisas

A UEA, em colaboração com a FMT, está à frente de pesquisas clínicas abrangentes, buscando otimizar os protocolos de tratamento para acidentes ofídicos. Entre as pesquisas, destacam-se estudos sobre o uso de compressas quentes e frias, laserterapia no local da picada, e outras abordagens complementares ao antiveneno.