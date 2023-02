Rematrículas para cursos do Liceu Claudio Santoro iniciam na próxima semana no Amazonas

Manaus/AM - As rematrículas para os alunos em exercício no ano de 2022 no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro iniciarão na próxima quarta-feira (8) seguem até sexta-feira (10). As rematrículas são presenciais e devem ser efetuadas nas respectivas unidades de vínculo do aluno.

Dentro do período determinado, as renovações devem ser feitas das 8h às 17h, presencialmente, devendo os interessados apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, foto atualizada e assinatura do Termo de Autorização de Imagem e Voz. Para os alunos menores de 18 anos, as rematrículas devem ser efetuadas pelos responsáveis legais.

Unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro:

Unidade Sambódromo

[email protected]

WhatsApp: (92) 99174-5278



Unidade Padre Pedro Vignola

[email protected]

WhatsApp: (92) 99198-3655



Unidade Magdalena Arce Daou

[email protected]

Whatsapp: (92) 999232-1498



Unidade Centro de Convivência do Idoso

[email protected]

Whatsapp: (92) 99174-3590



Unidade Parintins

[email protected]

Whatsapp: (92) 98612-5174



Unidade Envira

[email protected]

Whatsapp: (97) 98116-2064