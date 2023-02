Com ausência de testemunhas, Justiça suspende audiência de Raphael Souza em Manaus

Manaus/AM - A 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus iniciou nesta quinta-feira (02/02) a audiência de instrução e julgamento no processo n.º 0210680-60.2009.8.04.0001, que tem como réus Whatila Silva da Costa, Marcelo Terças de Oliveira, Raphael Wallace Saraiva de Souza e Elizeu de Souza Gomes. Eles são acusados da morte de Alessandro Silva Coelho (o "Bebetinho da 14"), crime ocorrido em 12 de julho de 2008. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Amazonas em 20 de janeiro de 2022, com aditamento de denúncia em 1.º de julho de 2022.

Audiência de instrução foi presidida pelo Juiz de direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Lopes Alfaia. O Ministério Público esteve representado pela promotora de justiça Adriana Márcia Cristina de Lima Oliveira.

A audiência começou com a oitiva de três testemunhas de acusação apontadas pelo MP. Foram ouvidas uma mulher e dois homens. Outras quatro testemunhas de acusação não compareceram e serão intimadas para serem ouvidas em data posterior.

Em seguida, o magistrado chamou para ser ouvida a primeira testemunha apontada pela defesa do acusado Raphael Souza, a qual participou por videoconferência. Ocorreu ainda a oitiva presencial de mais duas testemunhas arroladas pela defesa do mesmo réu.

Às 13h o juiz Fábio Lopes Alfaia suspendeu e audiência e agendou a sequência para o dia 13 de abril, às 8h30. Nesta data deverão ser ouvidas mais quatro testemunhas de acusação e cinco, de defesa.

Réus acompanham oitivas

Dois dos quatro réus - Raphael Souza e Marcelo Terças - compareceram à audiência de instrução no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis e exerceram o direito de acompanhar as oitivas. Os dois, além de Whatila Silva da Costa e Elizeu de Souza Gomes, serão interrogados após a conclusão das oitivas de todas as testemunhas de acusação e defesa, em data a ser definição pelo magistrado.