Relatório do MP-AM revela que infância e juventude e improbidade lideram o ranking de denúncias

Infância e juventude, improbidade administrativa e educação lideraram as denúncias recebidas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) do trimestre Julho, Agosto e Setembro. A informação está no relatório estatístico do órgão divulgado no último final de semana.

O documento revela que denúncias relacionadas à Infância e Juventude representaram com 15,08% das recebidas, e a Improbidade Administrativa, que liderava o ranking no trimestre anterior e caiu para segundo, com 14,22% do total de manifestações recebidas, as demandas das áreas de Educação ficaram com 11,55%, e Meio Ambiente, com 11,35% .

A capital lidera o ranking de manifestações, com 79,20%, vindo em segundo lugar Iranduba, com 2,96%, e Coari, com 1,43% do total.

Para a ouvidora-geral do MP, Jussara Pordeus, os dados do relatório apontam a importante atuação da Ouvidoria-Geral na ampliação da divulgação dos canais digitais para simplificar e facilitar o acesso da população ao Ministério Público, fortalecendo o exercício da cidadania e consolidando a democracia participativa.