Relatório da CPI da Saúde é entregue ao MPE-AM

Manaus/AM - O deputado estadual Péricles Nascimento entregou, na manhã desta segunda-feira (30), ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde. Na última quinta-feira (26), o parlamentar já tinha ido à Controladoria Geral da União (CGU) com o mesmo objetivo: dar acesso aos órgãos de controle a todo material obtido pela Comissão em 120 dias de trabalho. Nesta segunda, Péricles foi recebido pelo procurador-geral, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

"Tenho reforçado em todos os órgãos de controle a necessidade de continuidade às investigações iniciadas na CPI da Saúde. Revelamos casos absurdos de corrupção nos bastidores da saúde, inclusive em período crítico de combate ao coronavírus no Amazonas. Isso tudo precisa ser visto com mais profundidade por todos. Nosso tempo foi curto para a obtenção de mais detalhes, mas deixamos descobertas que, sem dúvida, já são ou serão base importante para a responsabilização de culpados" afirmou o Delegado Péricles, deputado que presidiu a CPI da Saúde.

Ao receber o documento, o procurador-gerar Alberto Nascimento Júnior reforçou a tomada de medidas pelo MPE-AM no sentido de utilizar os dados entregues para início ou aprofundamento de ações pelo órgão. "Vamos despachar para que seja feita toda a análise jurídica e possamos dar devido encaminhamento ao que foi apurado pela CPI da Saúde, seja por meio da deflagração de operações ou outras medidas", concluiu.

O relatório da CPI da Saúde já foi oficialmente entregue às Controladorias Geral do Estado e da União, ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria da República no Amazonas e, neste segunda, ao MPE-AM.