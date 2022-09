Reino Unido da Liberdade faz primeiro ensaio para Carnaval de 2023

Com o enredo ‘Bate forte o tambor, Furiosa! Eu quero é Tic Tic Tac. A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa’ a escola de samba presta homenagem ao artista que foi uma das vítimas da Covid-19. A Reino Unido da Liberdade completa 41 anos neste domingo, dia 5.

A concentração para o ensaio aconteceu no fim da tarde, na praça do bairro Santa Luzia, de onde os foliões e simpatizantes desfilaram rumo ao Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, no Morro da Liberdade, zona Sul.

Manaus/AM - A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade fez seu primeiro ensaio técnico para o Carnaval de 2023 neste domingo, dia 4, véspera do aniversário de fundação da escola de samba do Morro da Liberdade.

