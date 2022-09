Buscas por cantor Armando Lessa desaparecido no Amazonas completam 9 dias

Nesta terça-feira (30), dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Armando Lessa. A Polícia Civil já trata o caso como um possível homicídio e a lancha que o cantor desapareceu deve passar por perícia.

Manaus/AM - As buscas pelo ex-cantor do Água Cristalina, Armando Lessa, completaram 9 dias neste domingo (04). Ele desapareceu na última sexta-feira (26) durante uma viagem de barco ao município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

