Reinício das inscrições para processo seletivo do Ifam tem data marcada; confira

Manaus/AM - As inscrições do Processo Seletivo 2023/1 do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) estão temporariamente suspensas por causa da instabilidade no sistema. A previsão de reinício das inscrições online é para este domingo (23). Nesse mesmo dia, serão publicados os Editais retificados e as instruções para inscrições quando forem reabertas.

Os candidatos que já efetuaram suas inscrições nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 de forma completa e correta, terão suas inscrições mantidas, não sendo prejudicados pela suspensão temporária. Porém, aqueles que não inseriram todas as suas Médias precisarão refazer a inscrição quando os editais forem reabertos, pois a seleção é por Notas, sendo obrigatório, portanto, inserir todas as Médias requeridas nos Editais.

Caso os candidatos inscritos nos dias 20 e 21 de outubro de 2023 refaçam suas inscrições quando forem reabertas, o Ifam irá considerar para fins desta seleção o último Formulário enviado dentro do prazo máximo de inscrições. Devido a esse fator técnico, fica adiada a publicação do Edital de Graduação – seleção por notas do ENEM (edições 2019, 2020 e 2021).

O edital de Graduação será publicado no dia 26 de outubro de 2022.