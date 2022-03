Recém-nascido prematuro morre ao ser abandonado pela mãe no Amazonas

Manaus/AM – Um recém-nascido morreu depois de ser abandonado pela mãe, 23, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

A criança, que tinha apenas 30 dias de vida, nasceu prematura e estava abaixo do peso. O bebê também ainda tinha sido registrado e foi deixado pela mãe com a avó materna.

Foi a mulher quem percebeu que a criança não estava respirando e correu com ela para o hospital, mas o bebê já chegou sem vida à unidade.

A avó contou aos médicos, que horas antes de morrer, o recém-nascido havia chorado muito, mas ela achava que ele estava com fome, já que não tinha como alimentá-lo.

Vizinhos contaram ao Conselho Tutelar que a mãe abandonou a vítima com a avó logo depois de dar à luz e que a mulher tinha que pedir ajuda de moradores para conseguir leite.

Além disso, ela também já criava outros irmãos do bebê, que também eram abandonados com frequência pela mãe.

O corpo do recém-nascido foi encaminhado ao IML e vai passar por perícia para identificar a causa exata da morte.

A Polícia Civil ouviu a avó e a mãe da criança e dependendo do resultado do laudo, a segunda mulher pode ter que responder criminalmente por negligência e abandono com resultado morte.