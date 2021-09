Receita apreende quase R$ 1 milhão em produtos piratas e desviados em Manaus

Os produtos apreendidos, de origem chinesa, são suspeitos de serem frutos do crime de descaminho e foram avaliados no valor de R$ 267 mil.

A operação ocorreram entre os dias 1 e 28 de setembro. Durante as verificações físicas de mercadorias foram encontrados 6 mil itens de vestiário com indícios de serem produtos falsificados.

Manaus/AM - Operações realizadas pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP), em Empresas de Serviço de agenciamento de carga de Manaus e no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, resultaram na apreensão vários produtos avaliados em R$ 990,7 mil.

