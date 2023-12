Rafael Barbosa é o mais votado na eleição para defensor-geral do Amazonas

A lista tríplice será entregue ao governador do estado, Wilson Lima, a quem cabe a indicação do novo defensor-geral para o biênio 2024-2026. O prazo para a escolha é de 15 dias.

A eleição para a Defensoria Geral ocorreu nesta sexta-feira, em todo o Amazonas, de 8h às 17h, de forma presencial e on-line. Entre os votantes, Rafael Barbosa recebeu 84 votos. Em segundo lugar ficou a defensora Caroline Souza, com 59 votos, seguida de Messi Castro, com 46 votos.

Manaus/AM - O defensor público Rafael Barbosa conquistou a maioria dos votos na eleição para o cargo de defensor público-geral do Amazonas. Ele obteve 58% da preferência entre defensoras e defensores que votaram no pleito.

