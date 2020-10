Quinze escolas são revitalizadas na calha do rio Purus e Ceti é construido

Manaus/AM - Quinze escolas estaduais dos municípios de Canutama, Pauini e Boca do Acre, na calha do rio Purus, passaram por manutenção básica e revitalização. Os investimentos em pintura e revisão elétrica e hidráulica totalizam R$ 1.890.000,00. Além disso, o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) de Boca do Acre apresenta 67,15% da obra concluída. Ao todo, os investimentos estaduais totalizam R$ 22.229.607,29.

Em Boca do Acre, o governador do Amazonas visitou as obras do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que está com 67,15% de sua obra concluída, no valor de R$ 20.339.607,29. A entrega da obra está prevista para maio de 2021, sob responsabilidade do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam).

Três unidades educacionais do município receberam serviços de revitalização: Escolas Estaduais Danilo Corrêa; Antônio José Bernardo Vasconcelos; e Lucas Pena, com investimento estimado em R$ 700.000,00.

Outras sete unidades já receberam serviços de manutenção básica e devem ser revitalizadas. São elas: Escolas Estaduais Almirante Barroso; Barão de Boca do Acre; Coronel José de Assunção; Jacinto Ale; João Gabriel; José Leite; e Nossa Senhora Aparecida.

Canutama e Pauini – No município de Canutama, as Escolas Estaduais Tancredo de Almeida Neves e Frei Isidoro Irigoyen Unanua foram revitalizadas, com investimento estimado em R$ 500.000,00.

Em Pauini, com recursos na ordem de R$ 690.000,00, receberam serviços de revitalização as Escolas Estaduais Frei Mário Sabino; Alberto de Aguiar Corrêa; e Cruzeiro do Céu.

Protocolos de Saúde – De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, além das revitalizações, as unidades educacionais dos municípios de Canutama, Pauini e Boca do Acre receberam e/ou receberão as adequações para o cumprimento dos protocolos de saúde para o combate à proliferação do novo coronavírus (Covid-19), no retorno das aulas presenciais. Os serviços consistem na instalação de pias e na manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico e hidrossanitário.