Queiroga visita hospital referência no Amazonas em tratamento da Covid-19

Manaus/AM - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga visitou, neste sábado (11), a estrutura do Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade de referência para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Amazonas. Na visita, o governador do Amazonas, Wilson Lima informou que, com a redução das internações pela doença, o estado iniciou um planejamento para o hospital que, em breve, vai retomar cirurgias.

O ministro destacou a importância da estrutura do Delphina para reforçar o atendimento de alta complexidade no estado e ressaltou que a realização de mutirões de vacinação tem sido fundamental para a desaceleração da pandemia em todo estado.

A unidade tem hoje 180 leitos de UTI ativos, sendo o quarto maior hospital do país com oferta de leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19. No total, somando com leitos clínicos, o hospital tem 395 leitos em operação e todos os seis andares estão ativos.

O Hospital Delphina Aziz, no auge da pandemia, tornou-se o 3º hospital no Brasil que mais possuía leitos de UTI para pacientes com Covid-19, totalizando 180. Delphina ficou à frente de hospitais como Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, e Hospital Júlia Kubitschek, em Minas Gerais.