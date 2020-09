Quase 2 mil servidores da Seduc testaram positivo para Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), confirmou que cerca de 2 mil profissionais da educação da rede pública estadual em Manaus testaram positivo para a Covid-19. Os dados foram atualizados até a última sexta-feira (11), mais 3.200 testes serão realizados nesta semana.

No total, já foram testados 6,6 mil profissionais da rede pública estadual, que atuam no Ensino Médio, em Manaus. Deste número, 6,2 mil, o que corresponde a 94,6% dos servidores examinados, tiveram resultado negativo, ou resultado positivo com contaminação antiga, fora do período de transmissão ativa.

Do total dos números positivos, 361 foram de infecção recente (IgM). Ou seja, somente 5,4% estavam no período de transmissão ativa da Covid-19. Os casos de IgG positivo, que indicam a contaminação antiga, foram identificados em 1,6 mil profissionais da Educação.