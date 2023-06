Proximidade entre jurados e membros do Caprichoso pode comprometer Festival de Parintins 2023

O julgamento do Festival de Parintins 2023 pode ter sua transparência comprometida com a participação de três jurados, vindos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que têm relações próximas com pessoas envolvidas nos trabalhos do Boi Caprichoso.

Reginaldo Oliveira, Jeamerson dos Santos e Mirian ABS foram os jurados escolhidos. O que não seria problema se não fosse o curioso fato dos profissionais possuírem relações de amizade com David Farias, Waneska Pimentel e Alex Cerqueira, membros ativos do Boi Caprichoso. A situação pode comprometer o julgamento dos itens do festival.

David Farias, aliás, foi jurado do Festival Folclórico de Parintins no ano de 2015. Na época, ele ganhou “holofotes” por atribuir uma nota máxima a um item do Boi Caprichoso que nem chegou a ser apresentado na arena, em meio a outras polêmicas envolvendo o bumbá e o julgamento do festival.

Na época, o Caprichoso repudiou a atitude e o Garantido chegou a pedir a anulação do Festival. Confira a nota que o Presidente da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso, Joilto Gomes de Azedo publicou na época.

"NOTA DE REPÚDIO

A Diretoria da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso vem a público repudiar as denúncias, nas formas realizadas, ao Renomado Artista “Chico Cardoso”, contratado desta Associação, na função de Teatrólogo, ao mesmo tempo em que refuta qualquer vínculo desta Associação em afronta à lisura do Festival Folclórico de Parintins. É de conhecimento público que esta Associação levanta há anos a bandeira da disputa na arena, pautada, primordialmente na preservação do folclore do “Boi-Bumbá” de Parintins, NÃO COMPACTUANDO, portanto, com outras formas de disputas que não aquelas explicitadas pelo Regulamento que rege o concurso dos Bumbás. Informamos ainda que o cidadão Francisco Cardoso não faz parte da diretoria do Caprichoso, não podendo, portanto, firmar compromissos em nome da Associação.

Ao mesmo tempo, primando pelo respeito ao artista reconhecido, ao homem, ao cidadão Francisco Cardoso, concederemos oportunamente espaço para que o mesmo possa prestar os devidos e necessários esclarecimentos para com a entidade Boi Caprichoso, certos de que o mesmo tomará os atos cabíveis, em seu âmbito pessoal.

O Caprichoso está confiante no julgamento isento da 50ª edição do Festival Folclórico de Parintins, certo da seriedade dos julgadores selecionados POR AMBAS AS ASSOCIAÇÕES.

Que vença o melhor!

Atenciosamente,

JOILTO GOMES DE AZÊDO

Presidente da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso"

Confira as notas aplicadas no Festival de Parintins em 2015:

Abaixo, o documento com os nomes dos jurados escolhidos para o Festival de Parintins 2023: