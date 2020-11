Provas de habilidades em cursos da UEA sofrem alterações

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as provas de habilidades dos cursos de Música e Dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que eram aplicadas presencialmente, sofreram alterações nesta edição. As avaliações serão realizadas neste mês, de modo presencial e, também, por meio de vídeo.

O concurso Vestibular para os cursos de Música e Dança compreende, além das provas previstas nas duas etapas (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e Redação), uma Terceira Etapa, a qual consiste na Prova de Habilidades Específicas, em caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o cronograma e especificações descritas no Edital (no link em anexo).

A prova de Habilidade Específica do curso de Música será composta de Prova Teórica e Prova Prática. A prova teórica será realizada presencialmente no dia 22 de novembro de 2020, às 8h, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1728, Praça 14. A prova prática, para todas as habilitações, será realizada por meio de vídeo a ser enviado pelo candidato (conforme especificações no Anexo III).

A prova de Habilidade Específica do curso de Dança será realizada através da análise de coreografia enviada por vídeo (conforme especificações no Anexo III).

Link: https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MTk2MzA4Mw%3d%3d