Provas de estágio em pós graduação em Direito serão aplicadas na próxima semana no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), no município do Careiro Castanho, realiza no dia 17 de janeiro (terça-feira), a prova do processo seletivo simplificado para preenchimento de vaga de estágio em Pós-Graduação em Direito e formação de cadastro reserva. As inscrições encerram hoje (9), e os interessados devem fazer contato pelo endereço eletrônico [email protected]

De acordo com o defensor Danilo Garcia, a prova será aplicada no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Profª Maria Adelaide Marinho Hortência, das 9h às 12h, e os aprovados terão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032 e vale-transporte de R$167,20.

Além da remuneração, será ofertada ao candidato aprovado inscrição em curso de pós-graduação junto à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) ou Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a depender da disponibilidade das instituições.

O processo seletivo será composto de prova dissertativa, contendo duas questões (uma da área cível e uma criminal), não sendo permitida a consulta a qualquer material. Também não será autorizada a comunicação entre os candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos, nem porte de armas.

O defensor recomenda ainda que os candidatos cheguem ao local da prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação original com foto, caneta transparente esferográfica de tinta azul ou preta e máscara.