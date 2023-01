Aprovados em vestibular e SIS da UEA são convocados para matrículas

Para o SIS, foram ofertadas 1.494 vagas para cursos de graduação, sendo 764 vagas destinadas a unidades acadêmicas de Manaus, 730 destinadas a unidades do interior, 109 vagas para candidatos indígenas e 304 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Para o Vestibular, foram ofertadas 2.241 vagas para cursos de graduação, sendo 1.146 vagas destinadas a unidades acadêmicas de Manaus, 1.095 destinadas a unidades do interior, 137 vagas para candidatos indígenas e 445 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Manaus/AM - Os aprovados no vestibular 2022, Acesso 2023, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) foram convocados para realizar a matrícula na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O período de matrículas começa no dia 25/01 e termina no dia 27/01, nas unidades dos respectivos cursos.

