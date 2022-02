Prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros acontece neste sábado no Amazonas

Foi lançado na manhã de hoje a Operação Recompletamento no Quartel do Comando Geral, que se encerrará às 1h da manhã de domingo (13).

A prova comerá às 14h horário de Manaus, e as aplicações no interior seguiram o mesmo horário da capital.

Manaus/AM - A abertura dos portões dos locais para a prova escrita para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou às 12h e fechará às 13h45 deste sábado (12), e diferente da prova da Polícia Militar (PM) na semana passada, não houve nenhum problema nos 64 locais onde o certame está sendo aplicado em Manaus.

