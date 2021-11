Projeto RespirAR ultrapassa 6 mil atendimentos em reabilitação pós Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Projeto RespirAR, coordenado que oferece reabilitação cardiopulmonar e física para quem sofre de sequelas da covid-9, já ultrapassa a marca de 6 mil pessoas atendidas em apenas três meses no Amazonas.

Os pacientes são atendidos na Vila Olímpica de Manaus, Centros de Convivência, Policlínicas e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIS).

A equipe multidisciplinar do projeto conta com 24 educadores físicos, 76 fisioterapeutas e apoio de técnicos de enfermagem.

Contaminado pela Covid-19 em julho deste ano, Samuel Monteiro, 62 anos, teve 90% do pulmão comprometido, precisou ficar intubado por 13 dias e passar pelo procedimento de traqueostomia. Devido às complicações, ele chegou a perder 25 quilos.

“Cheguei no RespirAR em agosto, sem poder ficar em pé, não conseguia dá um passo sequer. Mas graças ao acompanhamento dos profissionais do projeto, voltei a caminhar, nadar e faço musculação. Minha qualidade de vida é melhor do que antes da doença”, declarou Monteiro.

A fisioterapeuta especialista em fisiologia do exercício Gielle Maciel, que atua no CAIMI Ada Rodrigues Viana, localizado no bairro Compensa, zona oeste, declara que o Governo do Amazonas teve muita sensibilidade ao criar o projeto RespirAR.

“A iniciativa trouxe mudança de vida para muitos pacientes na reabilitação e qualidade de vida”, pontuou.