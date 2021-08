Projeto leva alimentação para pessoas em situação de rua no Amazonas

Para levar segurança alimentar a pessoas em situação de rua de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, a Prefeitura do Município deu início, na última semana, ao projeto Prato Humanitário, para oferecer refeições gratuitas a essas pessoas.

O Projeto Prato Humanitário vai oferecer, diariamente, às pessoas em situação de insegurança alimentar, uma refeição de elevado teor nutricional, em ambiente acolhedor. É um projeto de grande relevância e alcance social.

A previsão é de que o projeto comece a ser desenvolvido já neste mês, após um levantamento de quem se encontra nessa situação.

O cardápio será definido com auxílio de um nutricionista, que vai elaborar receitas com carnes, peixes, frango, com diversos tipos de acompanhamentos. Os pratos serão feitos na Secretaria e os beneficiários poderão fazer a refeição na Feira do Produtor, que tem um espaço adequado.

Os alimentos serão provenientes da agricultura familiar, por meio de uma parceria com a Secretaria de Produção de Benjamin Constant.