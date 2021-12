Projeto de assentamento em Apuí beneficia centenas de famílias no Amazonas

Manaus/AM - Após reuniões lideradas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), o Projeto de Assentamento Rio Juma em Apuí, foi assinado nesta quinta-feira (30) pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Com o título em mãos, as famílias passam a ter direito a políticas públicas e linhas de crédito rurais.

O presidente do Incra Geraldo José Melo Filho assinou o projeto e falou sobre a é importante de enquadrar o assentamento Rio Juma, um local apto para ser regularizado pela Lei 11.952 de 2009, que dispõe sobre as áreas consideradas remanescentes no projeto.

"A definir o Projeto de Assentamento Rio Juma, localizado no município de Apuí, criado pela Resolução nº 238 de 30 de agosto de 1982, como projeto de assentamento com características de colonização", consta no Art 1º do documento.

Em 20 de outubro, o senador Eduardo Braga esteve reunido com lideranças do município de Apuí para intervir junto ao Incra, a respeito da área de assentamento e a importância do título para os proprietários que com o documento em mãos, conseguem linhas de crédito rurais