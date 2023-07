Projeto Anjos do Esporte vai receber visita de olheiros em Carauari

Jovens talentos do alto rendimento do município de Carauari ganharão a oportunidade de serem descobertos e viver do futebol, por meio da parceria entre o Projeto Anjos do Esporte e o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (PELCI), coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAA).

A presença de olheiros no município foi anunciada durante a passagem do deputado estadual João Luiz (Republicanos) em Carauari nesta quinta-feira (27) e permitirá a identificação de talentos locais, abrindo portas para que esses jovens atletas possam seguir a carreira no futebol profissional no Brasil e mundo afora.

O parlamentar, que também preside a Comissão de Promoção ao Esporte e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Aleam, enfatizou a importância da iniciativa em comunidades do interior, reconhecendo o potencial esportivo do projeto junto à juventude de Carauari.

"Visitamos o projeto Anjos do Esporte para unir forças com toda a coordenação e minimizar os impactos de destruição na vida das crianças, jovens e adultos, promovendo políticas públicas através do esporte com o objetivo de tirar essa juventude da ociosidade e proporcionar um futuro diferenciado. E ainda este ano, traremos olheiros de clubes de futebol para fazer uma peneira com os atletas do projeto e dar uma oportunidade de futuro para esses jovens de grande potencial”, garantiu o deputado.

Com três meses em atividade, o projeto atualmente atende cerca de 150 jovens, entre meninos e meninas com idades de 07 e 16 anos, nas modalidades de futebol, judô e jiu-jítsu, e tem o objetivo de oferecer oportunidades de formação esportiva para crianças e adolescentes. Com uma abordagem que vai além do esporte, o projeto também visa promover valores fundamentais, como a disciplina, o trabalho em equipe e o respeito, que aderiram à formação cidadã dos jovens atletas.

O coordenador do projeto, Giovanne Serafim, explicou a importância do apoio dado pelo deputado, que vai ajudar a ampliar as possibilidades de futuro dos alunos, principalmente em um cenário em que os índices de criminalidade envolvendo crianças e jovens têm aumentado em Carauari.

"Essa é uma história que começa a ser escrita com o apoio de líderes comprometidos como o do Jack Serafim, e agora, o deputado João Luiz, que acreditam nesses jovens cheios de sonhos e potencial. Afinal, é com ações como essa que se constrói um futuro que brilha com esperança e resiste às sombras da criminalidade. E essa parceria com a Secretaria de Estado e o projeto Pelci, vai proporcionar aos jovens de Carauari a oportunidade de se destacarem em grandes clubes e abraçarem novas oportunidades”, comemorou Serafim.

Jack Serafim, principal apoiador do projeto, celebrou o avanço do Anjos do Esporte, que nasceu com o objetivo de realizar sonhos e transformar vidas. "A visita e o incentivo do deputado João Luiz foram um verdadeiro sopro de esperança para a juventude de Carauari. Um gesto que ressalta o poder transformador do esporte e a importância de apoiar os talentos locais. O projeto Anjos do Esporte é uma ferramenta poderosa na luta contra a criminalidade e vem se tornando um verdadeiro farol, guiando nossos jovens para um futuro mais promissor e cheio de oportunidades", afirmou Jack Serafim.

Com o apoio do Governo e incentivo de representantes como o deputado João Luiz, a perspectiva para o futuro dos jovens atletas envolvidos no projeto é promissora, demonstrando que o esporte pode ser um verdadeiro agente transformador na vida de crianças e adolescentes, abrindo portas para um futuro repleto de oportunidades e conquistas.