Programa 'RespirAR' oferece tratamento gratuito para quem teve Covid-19

Manaus/AM - Com o objetivo de tratar as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes já recuperados da doença, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), junto ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), lança o programa “RespirAR”, que oferecerá sessões de fisioterapia pulmonar gratuitamente a população.

As sessões serão realizadas no Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), localizado na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, com atendimentos realizados nos períodos matutino, das 8h às 11h, e no vespertino, das 14h às 17h. Em média serão oferecidas dez sessões para cada paciente.

Inicialmente, a expectativa é atender 23 pacientes que ainda se encontram com problemas respiratórios em decorrência da contaminação do Coronavírus. Os primeiros atendimentos, por meio do programa, tiveram início na última quinta-feira (25). Durante a sessão é feita uma avaliação preliminar no paciente, em seguida são realizados exercícios específicos, com a saturação de oxigênio no sangue sempre monitorada durante as atividades.

Seleção - A seleção dos pacientes para o programa RespirAR é realizada pelo FPS. Para participar, é necessário identificar-se ao órgão com um laudo médico que comprove a necessidade da reabilitação pulmonar. Informações sobre a inscrição no programa podem ser obtidas pelo telefone (92) 3303-8431.