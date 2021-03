Artista do Garantido, Júnior de Souza, morre vítima da Covid-19

Manaus/AM - O integrante da comissão de artes do Garantido, Júnior de Souza, morreu nesta segunda-feira (1), no Paraná, vítima da Covid-19 aos 41 anos.

Conhecido como 'Considerado', Júnior estava internado há quase um mês após ser transferido de um hospital de Parintins em janeiro.

Ele iniciou no bumbá em 1985 e já chegou a trabalhar no Caprichoso. Nas redes sociais, o filho do artista lamentou a perda do pai.

“É com imensa tristeza que anuncio o falecimento do papai, ‘Júnior de Souza O Considerado’ . Meu herói, meu ídolo e melhor pai do mundo. Te amarei para sempre Guerreiro. Deus me dê forças!”, escreveu.