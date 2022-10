Programa Papo Cidadão discute o impacto das fake news nos índices de vacina no Amazonas

Manaus/AM - O programa Papo Cidadão desta terça-feira (18) reuniu especialistas da área da Saúde, Vigilância Sanitária e Comunicação para discutir o impacto das fake news no baixo índice de cobertura vacinal registrado no Amazonas. O tema reforça o objetivo do projeto Juntos Pela Vida, idealizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça dos Direitos do Cidadão e realizado em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas.

O fenômeno das fake news, surgido em meio às redes sociais, ganhou proporções assustadoras a partir de 2019, no período de reclusão social imposto pela pandemia de covid 19. “A pandemia escancarou a disseminação de informações falsas, inverídicas ou manipuladas acerca da segurança da vacinação, no momento em que a população ansiava por uma vacina contra a covid-19, o que acabou gerando outra pandemia, da desinformação”, pontuou a jornalista Maíra Fragoso.

Na abertura do programa, a coordenadora do Cao-PDC, procuradora de Justiça Delisa Olívia Ferreira, reiterou o compromisso do órgão ministerial com a proteção da Saúde e do bem-estar da população amazonense, materializado na execução do Juntos Pela Vida. “O projeto busca incentivar a imunização de crianças e adolescentes, por meio da conscientização de pais e responsáveis acerca da importância da vacinação para a prevenção e ressurgimento de doenças que já haviam sido erradicadas em nossa sociedade”, observou.