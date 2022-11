Professora da Ufam integra equipe de transição do governo Lula

Manaus/AM - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição, divulgou na quarta-feira (16), o nome dos novos integrantes que irão compor os grupos de trabalho da equipe de transição do governo Lula, entre eles está o da professora Marilene Corrêa, docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A pesquisadora irá compor o GT do Meio Ambiente.

Docente da Ufam há 43 anos, a professora Marilene Corrêa, atribui o convite recebido ao fato de possuir a capacidade técnica para o cargo, como também por pertencer ao Partido dos Trabalhadores (PT). “Eu atribuo esse convite em primeiro lugar à condição do meu pertencimento. Eu nunca pertenci a nenhum outro partido aqui no estado do Amazonas. Eu sou fundadora do Partido dos Trabalhadores. Em todos os momentos da existência desse partido, eu me integrei às equipes que formulam os planos, as ideias, que constituem utopias, que constroem objetivos, que organizam metas, seja convocada ou não para qualquer cargo”, declarou a pesquisadora. “Esse pertencimento não poderia ser realizado se eu não tivesse formação acadêmica plena, eu sou mestre e doutora na área de sociologia, se eu não tivesse um conhecimento profundo sobre a Amazônia, e se eu não estivesse integrada a todo o processo e toda a discussão que envolve as políticas científicas e educacionais com as forças político-partidárias brasileiras”, completou.

De acordo com a professora, algumas urgências já foram identificadas pelo novo governo como a recuperação orçamentária, a recomposição do quadro de pessoal e a recuperação de algumas prerrogativas que eram próprias do sistema que cuidava do meio ambiente. “Mas isso é trabalho para o próprio corpo técnico. Agora, a preocupação seria de como integrar as grandes metas ambientais como prioridades do governo”, disse.

Outros nomes que também foram anunciados por Geraldo Alckmin para a equipe de Meio Ambiente são:

Carlos Minc, ex-ministro do Meio Ambiente;

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente;

Jorge Viana, senador;

José Carlos da Lima Costa, advogado com especialização em direito ambiental e ex-secretario-chefe da Casa Civil do Pará;

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente;

Pedro Ivo, ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade;

Silvana Vitorassi, doutora em educação ambiental, especialista em gestão ambient